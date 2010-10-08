Кресло мэра Львова снится 21 кандидату

Во Львовской городской территориальной избирательной комиссии на должность городского председателя Львова зарегистрирован 21 кандидат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили во Львовской городской ТИК.

Срок для регистрации закончился 6 октября в полночь.

По данным ТИК, на должность мэра Львова претендуют: нынешний городской председатель Андрей САДОВЫЙ (Республиканская христианская партия), Петр ПИСАРЧУК (Партия регионов), Александр ПРУСЕНКО (партия "Новая демократия"), Алексей ЛУЦИВ ("Наша Украина"), Юрий МИХАЛЬЧИШИН (ВО "Свобода"), Александр ВАРДЗАЛЬ (Социал-демократическая партия Украины), Степан КУБИВ (партия "Фронт змін"), Ярослав ГИНКА (партия "УДАР"), Светлана КУСПИСЬ (Народно-демократическая партия), Владимир ТАРАСЕНКО (Партия защиты пенсионеров Украины), Юрий ЛОКАТИР (Всеукраинская партия народного доверия), Мария ЯКУБОВСКАЯ (Либеральная партия Украины), Василий ШПИЦЕР (Конгресс украинских националистов), Владимир ГИРНЯК (партия "Украина соборная"), Александр ПОКРОВСКИЙ (Прогрессивная социалистическая партия Украины), Олег ПАВЛИШИН (партия "Украинская платформа"), Зиновий АНДРУХИВ (партия "Общественная солидарность"), Анатолий СЕМЕНЮК (Партия защитников Отчизны), Зиновий ЖОВНИР (Партия зеленых), Михаил ОБИХОД (Казацкая украинская партия) и Игорь ПОДОЛЯК (Украинская партия).