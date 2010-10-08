Янукович встречается с председателем Национального Собрания Франции
09:52, 08 октября 2010Политика
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В Бурбонском дворце
В Париже проходит встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с председателем Национального Собрания Французской Республики Бернаром АККУАЕ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча проходит в Бурбонском дворце.
Как сообщал УНИАН, 7-8 октября проходит официальный визит В.ЯНУКОВИЧА во Францию.
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