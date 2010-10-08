Янукович встречается с председателем Национального Собрания Франции

В Бурбонском дворце

В Париже проходит встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с председателем Национального Собрания Французской Республики Бернаром АККУАЕ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча проходит в Бурбонском дворце. Как сообщал УНИАН, 7-8 октября проходит официальный визит В.ЯНУКОВИЧА во Францию.

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