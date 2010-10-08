В ПР рассказали, при каких обстоятельствах выборы будут в 2011 году

ВСК по подготовке изменений в законодательство в связи с решением Конституционного суда предлагает установить срок полномочий президента и советов на 5 лет.

Об этом заявил депутат от Партии регионов, представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко в эфире телеканала "Украина".

"Сегодня внесен в парламент законопроект о внесении изменений в Конституцию, где говорится о полномочиях Верховной Рады, президента, городских, сельских, поселковых председателей и советов, сроком на 5 лет", - сообщил он.

"Срок будет унифицирован. И таким образом мы поставим точку в нашей дискуссии", - уточнил депутат.

При этом Мирошниченко отметил, что "исходя из того текста Конституции, который мы имеем, Верховная Рада имеет полномочия на 4 года".

"И если к тому времени, как подойдет 2011 год, не будут внесены соответствующие изменения в Конституцию, тогда она должна идти в 2011 году на выборы", - добавил он.

Украинская правда