В ПР рассказали, при каких обстоятельствах выборы будут в 2011 году
Нардепы собираются поставить точку
ВСК по подготовке изменений в законодательство в связи с решением Конституционного суда предлагает установить срок полномочий президента и советов на 5 лет.
Об этом заявил депутат от Партии регионов, представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко в эфире телеканала "Украина".
"Сегодня внесен в парламент законопроект о внесении изменений в Конституцию, где говорится о полномочиях Верховной Рады, президента, городских, сельских, поселковых председателей и советов, сроком на 5 лет", - сообщил он.
"Срок будет унифицирован. И таким образом мы поставим точку в нашей дискуссии", - уточнил депутат.
При этом Мирошниченко отметил, что "исходя из того текста Конституции, который мы имеем, Верховная Рада имеет полномочия на 4 года".
"И если к тому времени, как подойдет 2011 год, не будут внесены соответствующие изменения в Конституцию, тогда она должна идти в 2011 году на выборы", - добавил он.