Работники рынков требуют снова обсудить Налоговый кодекс

В Чернигове вчера не работали городские рынки - их работники бастовали с требованием продолжить обсуждение Налогового кодекса.

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА, в акции протеста на Красной площади приняли участие более 1000 местных предпринимателей.

По ее словам, Верховная Рада рассматривает документ, который общественность не обсуждала, а, следовательно, есть нарушение действующего законодательства о регуляторной политике.

"Мы настаиваем, что Налоговый кодекс должен пройти всю регуляторную процедуру, а в первую очередь, широкое общественное обсуждение", - объяснила профсоюзный лидер.

Кроме того, Е.ВАРНАКОВА добавила, что если Налоговый кодекс будет введен в действие с 1 января 2011 года, то он будет нарушать существующий Бюджетный кодекс. Последний, в частности, предусматривает, что все законы, которые влияют на формирование бюджета, должны утверждаться не позже 15 августа года, после которого они вступают в силу.

"Власть надела розовые очки. Мы прогнозируем, что бизнес просто остановится", - сказала председатель Черниговского профсоюза предпринимателей.

По ее мнению, основной причиной этого станет внедрение обязательных кассовых аппаратов для торговцев на рынках, ведь предприниматели просто не готовы к новым правилам ведения учета, а им не дают времени для адаптации.

Участники акции протеста в Чернигове приняли резолюцию, которую решили направить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. В резолюции они требуют возобновить обсуждение Налогового кодекса, вовлечь в рабочие группы предпринимателей разных сфер деятельности, пересмотреть законодательные акты, принятые с нарушением законодательства, и четко прописать в Налоговом кодексе ответственность контролирующих органов за неправомерные действия.

"Мы решили не изобретать велосипед. Мы последовательны в своих требованиях и придерживаемся своего слова", - заявила Е.ВАРНАКОВА.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины. За такое решение проголосовали 258 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.