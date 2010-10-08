Коммунисты поддержат положительную политику Партии регионов, но...

На выборах в местные советы КПУ не будет позиционировать себя, как альтернатива Партии регионов. Об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины от КПУ, первый секретарь обкома КПУ Донецкой области Николай КРАВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.КРАВЧЕНКО, КПУ поддержали на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы «отстранить от власти националистов».

«В первую очередь, чтобы мы решили главную проблему, которую мы решали, когда призвали своих приверженцев голосовать за ЯНУКОВИЧА во втором туре. Основная политическая проблема – это отстранение от власти националистов. На региональном уровне мы не говорим о том, что мы альтернатива Партии регионов. Но в вопросах националистов у нас единая задача – не допустить возврата националистов, не допустить того кошмара, который был при «помаранчевых», при ЮЩЕНКО. Поэтому в Донецком областном совете мы так же будем проводить эту политику», - сказал Н.КРАВЧЕНКО.

Он отметил, что в Донбассе КПУ готова поддерживать положительную политику Партии регионов, но при этом подчеркнул, что в вопросах закрытия угольных предприятий коммунисты никогда не согласятся с «регионалами».

«Это очень тяжелая для Донбасса будет потеря (реорганизация угольной отрасли – УНИАН) потому что предлагаемые сегодня меры экономически необоснованны и выбросят сотни тысяч людей на улицу. Я приведу один только пример, как решают реорганизовать структуру управления. Есть такое объединение «Дзержинскуголь», оно нормально работающее объединение. Так вот его решают присоединить к «Артемуглю», - уже в августе издали проект приказа, который удалось пока приостановить. У «Артемугля» больше 100 млн. грн. разных долгов. То есть такая реорганизация не нужна… В этом вопросе мы никогда не согласимся и будем противоборствующими силами», - подчеркнул коммунист.