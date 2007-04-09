Гнатенко в парламенте рассказал о спецназовцах с пулеметами

Завтра члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны проверят части специального назначения, расположенные на территории Киева и других городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сессии парламента член комитета Лев ГНАТЕНКО.

По его словам, в субботу, 7 апреля он и еще трое народных депутатов - Олег КАЛАШНИКОВ, Олег АНТИПОВ и Степан БУЛЬБА обратились к министру обороны Анатолию ГРИЦЕНКО с просьбой посетить территорию подразделения Главного разведывательного управления, чтобы проверить информацию о том, что эта часть находится в повышенной боевой готовности.

По словам депутата, они получили отказ и при этом заверение, что все военные части работают в штатном режиме.

Л.Гнатенко сообщил, что когда они все же приехали на место, их долго не пускали, но когда им таки позволили побывать на территории этой части, то депутаты увидели, что 38 бойцов специального назначения «были в полубоевом снаряжении».

Он подчеркнул, что бойцы спецназначения должны действовать в тылу противника. И они, в сущности, заменяют «20-30 простых людей», - прибавил Л.Гнатенко.

По словам депутата, бойцы вооружены снайперскими винтовками, пулеметами.

Как сообщил Л.Гнатенко, на вопрос депутатов, почему им выданы боевые патроны и оружие, бойцы ответили, что они готовятся охранять архив.

В конце концов, отметил депутат, оказалось, что никто даже не знает, о каком архиве идет речь.

Л.Гнатенко убежден, что эта ситуация свидетельствует о том, что «министр обороны и начальник Главного управления разведки вводят в заблуждение народных депутатов и нашу общественность».

Он подчеркнул, что исходя из этой ситуации, народные депутаты - члены Комитета по вопросам национальной безопасности вынужденные будут проехать в части спецназначения расположенные на территории Киева и других городов.

Л.Гнатенко обратился к Министерству обороны и всех офицеров со словами: «Друзья, будьте бдительными – Конституция для всех одна, и вы должны делать только то, о чем давали клятву – защищать Украину от внешнего врага».

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, на внеочередном заседании парламента лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО призывал с сегодняшнего дня поставить под усиленную охрану объекты жизнеобеспечения страны – атомные и тепловые электростанции, шахты, металлургические и химические заводы, Министерство энергетики, Национальный банк Украины.

Он считает, что сегодня нужно принять решение о создании временной следственной комиссии парламента из расследования того, «которое происходит в СБУ», и обратиться к правительству Украины с предложением отстранить от выполнения долгов министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО.