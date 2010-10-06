Гриценко понял, чему учат друг друга Медведев и Янукович

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что после отмены политической реформы 2004 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ через изменение законодательства будет пытаться увеличить президентские полномочия в сравнении с теми, которые предусмотрены Конституцией 1996 года.

Такое мнение А.ГРИЦЕНКО высказал на своем персональном блоге.

"Через несколько дней ЯНУКОВИЧ попробует провести через Раду новый Закон "О Кабинете министров Украины" №7208. В действительности – это закон о системе власти в Украине, власти ЯНУКОВИЧА", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, предложенный законопроект вносит изменения в тридцать два действующие закона и кодекса. Целью же этих изменений, по убеждению народного депутата, является не только приведение их в соответствие с Конституцией 1996 года. "ЯНУКОВИЧ хочет получить намного больше полномочий, чем их имел КУЧМА", - уверен А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, в свое время Л.КУЧМА мог уволить Генерального прокурора по закону определенным исчерпывающим перечнем оснований, в то время, как В.ЯНУКОВИЧ предлагает увольнять генпрокурора "также по другим основаниям".

"Цвет прокурорского галстука, например, не понравился, dress-code – штука серьезная! "Другие основания" для отставки высоких должностных лиц, кроме прокуратуры, ЯНУКОВИЧ включает и в другие законы. Что же, ЯНУКОВИЧ научил МЕДВЕДЕВА, как покорить столицу без выборов – теперь МЕДВЕДЕВ будет учить ЯНУКОВИЧА, как увольнять чиновников с формулировкой "в результате утраты доверия Президента", - считает народный депутат.

Также народный депутат напомнил, что при Л.КУЧМЕ СБУ была "подчинена Президенту и подотчетна Верховной Раде", а теперь руководитель государства предлагает оставить СБУ исключительно Президенту. "Никакой подотчетности – никому! Изымаются требования закона о СБУ относительно информирования Рады, обязанности отвечать на запросы депутатов, временных и постоянных комиссий. Такие же изменения вносятся в закон о Войсках правительственной связи, как их раньше называли, а теперь – Государственной службы спецсвязи и защиты информации. Никакого парламентского контроля! Даже формального отчета в конце года в письменной форме. А между тем ЛАВРИНОВИЧ с ГРИЩЕНКО будут рассказывать нам и Брюсселю о приведении украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами", - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, законопроектом также предусматривается предоставление права Президенту назначать и освобождать заместителей председателя налоговой службы, а также перераспределять как государственный, так и местные бюджеты – до области, района, города и села включительно, перебрасывая средства из одной программы на другую, как угодно без всякого согласования с Бюджетным комитетом Верховной Рады.

"О таком КУЧМА и не мечтал! Если не забыли, при КУЧМЕ именно оппозиции отдавали контроль за распределением и перераспределением бюджета (Бюджетный комитет возглавляли ТИМОШЕНКО, ТУРЧИНОВ, ПОРОШЕНКО). ЯНУКОВИЧ решил, что ни "чужим", ни "своим депутатам" незачем контролировать распределение бюджетных средств", - отметил народный депутат.