Ефремов говорит, что регионалы не поняли, зачем БЮТ заблокировал ВР

Фракция БЮТ безосновательно заблокировала работу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил в интервью журналистам, комментируя блокирование на вечернем заседании депутатами от БЮТ трибуны и президиума.

Он отметил, что сегодняшняя ситуация в парламенте выходит «за пределы здравого смысла».

По словам А.ЕФРЕМОВА, у БЮТ «не было оснований для блокирования работы Верховной Рады Украины». По его словам, сегодня на заседании Согласительного совета были решены все вопросы между оппозицией и большинством, и не было никаких оснований для блокирования работы парламента.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что предложения оппозиции по поводу недоверия судьям КС, а также создание Временной следственной комиссии по поводу действий судей «противоречит букве и духу закона».

По его словам, когда фракция Партии регионов увидела заблокированную трибуну, то не поняла, «для чего это делается».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что на сегодня большинство не может договориться с оппозицией, поскольку «те, кто находится в сессионном зале, не принимают решения, а ими руководят за пределами зала». «А договариваться с теми, кто выполняет решения и даже не может озвучить четко, для чего это сделано, очень сложно», - добавил он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, поэтому сегодня фракция Партии регионов и представители большинства покинули сессионный зал.

Как сообщал УНИАН, депутаты от БЮТ до начала вечернего пленарного заседания заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Через час депутаты из фракций Партии регионов, Блока Литвина и Коммунистической партии Украины почти в полном составе покинули сессионный зал парламента.

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявил, что оппозиция требует от парламентского большинства первоочередного рассмотрения вопросов, которые касаются решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года об отмене политреформы.