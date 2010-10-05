Супругой главы Генической РГА заинтересовался сам Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение проверить информацию, которая появилась в масс-медиа, о том, что якобы супруга председателя Генической районной государственной администрации (Херсонская область) Сейтумера НИМЕТУЛЛАЕВА занималась выращиванием конопли для получения марихуаны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на заместителя главы Администрации Президента Украины Станислава СКУБАШЕВСКОГО, в случае подтверждения этой информации будут сделаны соответствующие выводы.