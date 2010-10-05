Фронт Змін призывает оппозицию объединиться: времени на демагогию нет

“Объединение действий оппозиционных сил на местных и парламентских выборах является единственным достойным ответом на попытки Партии регионов изменить конституционный строй вопреки воле украинского народа и вне украинского парламента. И политическая бездна, на грани которой оказалась страна, не оставляет времени на демагогию”.

Об этом говорится в заявлении Совета политической партии «Фронт Змін», переданном УНИАН.

Как отмечается в документе, “для восстановления баланса власти и сохранения демократии в Украине необходимо формирование демократического парламентского большинства в Верховной Раде по результатам очередных парламентских выборов, которые согласно Конституции должны состояться в марте 2011 года. Нам надо достойно пройти местные выборы 31 октября 2010 года и совместно защитить результаты демократических сил на этих выборах. Мы должны дать сигнал обществу, что оппозиция способна к скоординированным действиям”.

После этого, отмечает Совет “Фронту Змін”, “на партнерских принципах мы должны объединить свои усилия с тем, чтобы власть придерживалась требований Конституции и провела очередные выборы в Верховную Раду в марте следующего года. На этих выборах демократические силы должны одержать победу и сформировать большинство в Верховной Раде. Это единственный реальный шанс восстановить баланс власти в стране, завершить реальную конституционную реформу и сохранить демократию в государстве”.

“Следующим шагом должно стать создание Конституционной ассамблеи и проведение всеукраинского референдума по изменениям в Конституцию. Это вернет Украину в правовое поле и сохранит ее как демократическое государство”, - отмечается в заявлении.

“Наша позиция проста и понятна – Верховная Рада Украины 6-го созыва должна прекратить свои полномочия в марте 2011 года, а Президент Украины, как гарант Конституции, обязан обеспечить избрание легитимного парламента. Отказ гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод возложит на действующего Президента Украины всю полноту ответственности и поставит его вне закона и воли украинского народа”, - отмечает Совет политической партии «Фронт Змін».