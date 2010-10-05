Семеро людей Тимошенко начали бессрочную голодовку

Бессрочную акцию-голодовку против установления в Украине диктатуры сегодня начали семеро активистов партии "Батькивщина". Официальный сайт БЮТ публикует их заявление под названием "Манифест защитников демократии в Украине".

Текст манифеста приводим полностью на языке оригинала

"МАНІФЕСТ ЗАХИСНИКІВ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Ми, український народ, втрачаємо здобуту життям мільйонів українців незалежність, фундаментальні права і свободи, свою культуру, історію, мову, стратегічну державну власність та нашу європейську перспективу.

Зупинити цей принизливий хід подій можливо лише через чесно проведені вибори. Але сьогодні вже очевидно – чесних виборів, а значить виборів в принципі, в Україні може більше ніколи не бути. І якщо ми зараз не захистимо право людей обирати, ми не зможемо захистити і Україну!

Останні шість років були нелегкими, але саме за цей час в Україні народилась справжня свобода слова та відносно чесна система виборів. Янукович все це свідомо та жорстоко вбиває.

Вже очевидно, що новий закон про місцеві вибори створює в Україні небачену систему фальсифікації. Ці вибори – лише підготовка та обкатка нової цинічної системи фальсифікації для майбутніх парламентських та президентських виборів.

Перед нашими очима розгортається фарс: в усіх виборчих комісіях - від центральної до територіальної та дільничної створена гарантована більшість Януковича. У його руках також керівники та печатки всіх цих комісій. Таким виборчим комісіям надано право підписувати протоколи виборів, як в сталінські часи «трійками», без будь-якого дієвого спостереження. Януковичем, як і у 2004 році, встановлено порядок, коли не важливо хто і як голосує, важливо хто і як «підрахує» та складе протокол.

За прикладом КПРС, Янукович де-факто створює в Україні однопартійну систему. Керівників учбових закладів, лікарень, підприємців, держслужбовців, кандидатів в мери та в депутати силоміць женуть, як худобу, в лави «партії влади». Якщо люди відмовляються, їх кидають у тюрми, звільняють з посад, знищують бізнес через силові структури, погрожують дітям та сім’ям.

Для створення однопартійної системи, Янукович не гребує рейдерськими крадіжками впливових осередків найбільшої опозиційної партії «Батьківщина». Міністерство юстиції видає невідомим угрупуванням свідоцтва партії «Батьківщина», а Міністерство внутрішніх справ - фальшиві печатки. Від цих «партійних клонів» виборчі комісії приймають фальсифіковані списки кандидатів у депутати, що складаються під керівництвом глави адміністрації президента Януковича – пана Льовочкіна.

Найбільшу опозиційну партію «Батьківщина» в такий спосіб вже не допустили до виборів у чотирьох областях України: Київській, Львівській, Луганській та Тернопільській.

Якщо ми не зупинимо сьогодні цей великий виборчий обман, - в Україні виборів більше не буде ніколи! Буде лише їх ілюзія та постійна влада однієї людини.

Тому сьогодні ми оголошуємо безстрокове голодування, щоб привернути увагу українського суспільства та усього світу до того, що в одній з найбільших європейських країн – Україні встановлюється диктатура.

Українці багато говорять про те, що США, Росія, та, на жаль, Європейський Союз, розміняли Україну в своїх геополітичних домовленостях і тому свідомо покривають узурпацію влади, попрання прав і свобод людей.

Це на пташиній дипломатичній мові називають «стабільністю». Система фальсифікації народної волі, оголошується, як «чесні і прозорі вибори». Скасування маріонетковим Конституційним Судом української Конституції, що діяла останні шість років, - беруть до відома і називають «передумовою проведення успішних реформ».

Відтак зараз ми звертаємось вже не до лідерів провідних країн, а до їх народів, їх засобів масової інформації та парламентів світу з проханням про солідарність з українським народом для захисту молодої демократії та державного суверенітету України.

Треба всім світом зупинити цей абсурд – процес переродження молодої української демократії на диктатуру посеред демократичної Європи!

Ми любимо свою країну і змагаємось за її свободу, наскільки вистачає нам сил, вміння та сумління. У нас в Україні більше немає судів, більше немає парламенту, більше немає Конституції! У нас більше немає виборів та свободи слова, у нас більше немає надії на міжнародні інституції, які начебто борються за ствердження демократії та свободи в світі.

І саме тому, ми розпочинаємо голодування з вимогою повернутись до чесних виборів та зберегти Україні шанс на демократичне майбутнє.

У нас залишилось лише наше життя, яке ми готові віддати за Україну."