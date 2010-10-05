БЮТ заблокировал трибуну и президиум ВР

Депутаты с фракции «БЮТ-Батьківщина» до начала пленарного заседания заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, вход в президиум заблокирован стульями. Кроме того, около 20 народных депутатов от БЮТ находятся в президиуме парламента.

На президиуме размещен плакат “Остановить антиконституционный переворот”, а на ложе правительства - “Хунту к суду!”.

Кроме того, немногим более десяти депутатов находятся возле трибуны ВР.