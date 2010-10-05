Королевская сравнивает госнадзор с борщом на тухлом мясе

Устаревшая система госнадзора приводит к ущемлению прав и интересов потребителей. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представляя в парламенте законопроекты «О рыночном надзоре и контроле продукции» (№ 6694) и «О рыночном надзоре за безопасностью продукции» (№6694-1).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, система государственного контроля является крайне нерациональной, т.к. контроль ведется не за характеристиками продукции, а за процессами ее производства. «Это все равно, что готовить борщ, используя тухлое мясо, очень тщательно следя за тем, чтобы помешивать его вовремя, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Мало того, что это нелогично и глупо, так еще и приводит к серьезному и необоснованному вмешательству в ведение хозяйственной деятельности».

При этом, отметила депутат, государственный контроль выполняет репрессивные функции, а устаревшая система госнадзора приводит к ущемлению прав и интересов потребителей. «Система надзора направлена на наказание предпринимателей вместо использования механизмов сотрудничества государственных органов с представителями бизнеса и внедрения системы самостоятельного контроля со стороны субъектов хозяйствования, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Пора исправить ситуацию и вместо «зоны надзора» создать в украинском экономическом поле «территорию взаимодействия».

Глава Комитета Верховной Рады отметила, что законопроекты преследуют две основных цели. Первая – это обеспечение прозрачности рынка, внедрение норм, которые помогут установить происхождение продукции, которая является опасной или не соответствует требованиям, а также устранение дублирование функций органов госнадзора и контроля в сфере контроля характеристик продукции. Вторая цель – это адаптация украинского законодательства к законодательству Европейского Союза и правилам ВТО в сфере технического регулирования и внедрение в стране системы рыночного надзора в соответствии к европейским условиям.

«Без достижения первой цели мы не сможем развить цивилизованный внутренний рынок. Без достижения второй – мы не сможем развиваться адекватно требованиям внешнего мира», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 5 октября с. г. приняла за основу президентский законопроект (№6694), и поручила учесть отдельные положения законопроекта №6694-1 в ходе доработки законопроекта ко второму чтению.

Законопроектами предлагается внедрить современные европейские подходы в сфере надзора и контроля. В частности, предлагается внедрить принцип, согласно которому рыночному надзору подлежит продукция, которая введена в оборот и распространяется на рынке. То есть, проверки будут проходить у распространителей, а не производителей, и лишь в случае выявления опасной продукции на рынке.

Также устанавливаются четкие алгоритмы действий органов рыночного контролю, требования к проверкам, решение спорных моментов, система мониторинга за исполнением решением, эффективная защита прав потребителей, принципиально новая система контроля за импортной продукцией на основании принципа «молчаливого согласия», реформирование системы с целью устранения дублирования функций госорганов и многое другое. Данными документами предлагается установление качественно новой системы, серьезно отличающейся от той, что мы имеем сейчас.