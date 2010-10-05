Путин уже готовится «снимать сливки» с модернизации Украины

Модернизация производств в Украине позитивно скажется на России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Что касается украинской экономики, то в некоторых отраслях производства у нас на 30-35-40-50% связаны предприятия между собой, (они) не могут существовать без взаимного обмена комплектующими и технологиями», - сказал В.ПУТИН.

Он уверен, что если в одном сегменте крупного предприятия происходит модернизация, то неизбежно происходит модернизация в другом сегменте.

По его мнению, если в Украине будут усилено заниматься модернизацией, то это объективно скажется на модернизации российской экономики.

Он считает, что за предыдущие годы было очень много утрачено в темпах развития в Украине, и это было связано, прежде всего, с проблемами политического характера.

«Очень много было неразберихи, шума, и в этих условиях трудно было решиться правительству на какие-то серьезные шаги по модернизации, поэтому много надо наверстывать. Если удастся ускоренными темпами решать эту задачу – мы только порадуемся», - сказал В.ПУТИН.

Он также отметил, что ключевой целью России является модернизация.

По его словам, в РФ планируется снижение доходов от нефтегазового сектора и увеличение доходов в среднесрочной перспективе от обрабатывающей промышленности и промышленности высоких технологий.