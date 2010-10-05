Азаров рассказал, что хочет потратить триллион долларов
15:32, 05 октября 2010Политика
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Украине для модернизации экономики за 10 лет необходимо потратить 1 трлн. долл.
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины, об этом Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с главой парламента Эстонии Эне ЭРГМА.
«Нам нужно порядка 1 триллиона долларов на ближайшие 10 лет, чтобы модернизировать ту экономику, которая у нас есть сейчас», – сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он высказал надежду, что эстонские инвесторы проявят интерес к работе в Украине.
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