Азаров рассказал, что хочет потратить триллион долларов

Украине для модернизации экономики за 10 лет необходимо потратить 1 трлн. долл.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины, об этом Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с главой парламента Эстонии Эне ЭРГМА.

«Нам нужно порядка 1 триллиона долларов на ближайшие 10 лет, чтобы модернизировать ту экономику, которая у нас есть сейчас», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал надежду, что эстонские инвесторы проявят интерес к работе в Украине.