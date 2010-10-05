Оппозиция внесла в ВР проект постановления о досрочных выборах

Председатель Народного руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК и народный депутат Сергей МИЩЕНКО внесли на рассмотрение парламента проект Постановления Верховной Рады «О досрочных выборах Президента Украины и народных депутатов Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Народного руха Украины .

В то же время, на официальном сайте парламента настоящий документ не содержится в перечне зарегистрированных.

Проектом Постановления предлагается провести досрочные выборы Президента Украины и народных депутатов Украины 27 марта 2011 года. Кроме того, депутаты предлагают поручить Кабинету министров обеспечить финансирование проведения указанных внеочередных выборов, а Центральной избирательной комиссии – обеспечить проведение досрочных выборов в соответствии с Конституцией Украины, законов Украины «О выборах Президента Украины» и «О выборах народных депутатов Украины».

Как отмечается в объяснительной записке к проекту Постановления, целью его принятия является «обеспечение конституционной ответственности Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, других органов государственной власти, политической стабильности в государстве, гарантирования конституционных прав и свобод человека и гражданина, непрерывности действия Конституции Украины, ее верховенства как Основного Закона государства».

Кроме того, Б.ТАРАСЮК и С.МИЩЕНКО внесли в парламент проект Постановления о создании Временной следственной комиссии в связи с решением Конституционного Суда Украины об отмене Конституционной реформы 2004-го года. Указанным проектом предлагается создать Временную следственную комиссию в составе 9 народных депутатов Украины, на которую возложить задачу по оценке действий судей Конституционного Суда при вынесении данного решения. Как отмечается в объяснительной записке к проекту Постановления, «внесение изменений в Конституцию Украины относится к исключительной компетенции Верховной Рады Украины».

В соответствии с указанным решением Конституционного Суда Украины, возобновлено действие Конституции Украины в редакции, которая существовала до внесения в нее изменений в 2004-м году. «То есть, Конституция Украины изложена в новой редакции без решения Верховной Рады Украины», - подчеркивают парламентарии.