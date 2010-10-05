В Кабмине уже пытаются подсидеть Азарова?

В Кабинете министров Украины есть серьезные разногласия. Такое мнение высказал глава Киевского института проблем управления им. Горшенина Владимир ФЕСЕНКО, комментируя публичную активность вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА в отношении вопросов, касающихся Налогового Кодекса.

В комментарии УНИАН В.ФЕСЕНКО сказал: «Сегодня в правительстве существует реальное различие в интересах и подходах между Николаем АЗАРОВЫМ с одной стороны и Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ с другой. В конце августа Б.КОЛЕСНИКОВ забрал себе подготовку Налогового кодекса. Забрал потому, что у него есть конфликт с Н.АЗАРОВЫМ. Б.КОЛЕСНИКОВ стремится удовлетворить свои имиджевые и карьерные интересы, попиариться на этой теме».

По мнению руководителя Института Горшенина, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ стремится решить проблему собираемости налогов. В то же время, считает В.ФЕСЕНКО, действия Б.КОЛЕСНИКОВА не в последнюю очередь связаны с тем, что обострилась борьба за пост премьер-министра.

«Причем Б.КОЛЕСНИКОВ борется за этот пост как с Н.АЗАРОВЫМ, так и с Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ. Налоговый кодекс для него - одна из площадок этой борьбы», - считает В.ФЕСЕНКО.