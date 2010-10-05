В пятницу Азаров пойдет к Януковичу утрясать новый состав Кабмина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в пятницу, 8 октября, представит Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ предложения по изменению состава Кабинета министров в соответствии с требованиями действующей Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге журналистам.

Н.АЗАРОВ отметил, что сегодня в ходе встречи с Президентом была достигнута договоренность, что правительство представит свое видение по этому вопросу до конца недели.

«В пятницу мы с ним встретимся и обсудим предложение, с которым правительство выйдет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Конституцией 1996 года, действие которой возобновлено решением Конституционного Суда Украины, в состав правительства входят премьер-министр, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра и министры.

На данный момент в состав правительства входит премьер-министр, первый вице-премьер-министр, пять вице-премьер-министров и министры.