Польский депутат ставит Азарова в пример Туску

Депутат Польского сейма Артур ГУРСКИЙ считает, что Украина скоро станет куда более привлекательной страной для инвестиций, чем Польша.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя проект Налогового кодекса Украины, разработанного правительством Николая АЗАРОВА.

По словам А.ГУРСКОГО, новый Налоговый кодекс Украины может серьезно отразится на экономической ситуации в Польше. По его мнению, более либеральный экономический режим в Украине, который устанавливается благодаря налоговой политике Н.АЗАРОВА, повлечет за собой утечку капитала из его страны. А.ГУРСКИЙ сообщил, что направил запрос польскому премьер-министру, не намерен ли тот взять пример с Украины и провести либерализацию налогового законодательства Польши.

«Последний экономический кризис очень сильно отразился на экономике Украины. Не удивительно, что правительство Н.АЗАРОВА хочет стимулировать предпринимательскую активность и упростить создание новых предприятий. Польская же власть предпочитает идти другим путем. Ее действия прямо противоположные: запланирован рост НДС и других выплат, сворачиваются экономические реформы», - сказал депутат Польского сейма.

Он отметил, что «в последнее время в польских СМИ очень много уделялось внимания проекту Налогового кодекса нашего восточного соседа - Украины. Судя по документу, украинское правительство планирует провести действительно рыночную реформу финансовой сферы и оздоровить налоговую систему страны. Прежде всего, обращает на себя внимание упрощение системы при одновременном радикальном понижении налоговых ставок, уменьшение обязательных общегосударственных налогов и выплат с 29 до 19 процентов, местных налогов с 14 до 4 процентов». При этом А.ГУРСКИЙ не согласен с оппонентами Кабмина, которые говорят о том, что новый Налоговый кодекс не учитывает интересы малого бизнеса.

«Я не могу с ними согласится, - сказал польский депутат. - Примером положительных изменений может быть введение единого налога, который будут платить малый и средний бизнес. Позитивно расцениваю и решение уменьшить налог на прибыль предприятий с 25% до 16% в 2014 году. Такого режима благоприятствования нет в Польше. У нас данный налог выше на 3%! Одновременно украинское правительство планирует уменьшить до 2014 года ставку НДС с 20% до 17% и исключить из системы налогообложения этим налогом некоторые экспортные операции».

По мнению А.ГУРСКОГО, «действия Н.АЗАРОВА вполне разумны. Согласно закономерности «кривой Лаффера», более низкие налоговые ставки, наоборот, обеспечивают стабильные и высокие доходы в государственный бюджет. К тому же это приведет к уменьшению доли «теневого» сектора экономики. В выигрыше окажется и государственный бюджет, и украинские предприятия».

Говоря о своем письме премьер-министру Польши, А.ГУРСКИЙ отметил, что спросил у главы правительства, «намерен ли он также принять шаги по упрощению налоговой системы и по примеру Украины начать выводить экономику из тени? У нас ведь тоже существует эта проблема – в тени сегодня, по оценкам экспертов, находится треть польской экономики. Можно ли снизить в Польше налоги так же, как и в Украине?».

«Моя озабоченность объясняется тем, что Украина уже в недалеком будущем станет куда более привлекательной страной для инвестиций, чем Республика Польша», - отметил А.ГУРСКИЙ.