Янукович и Медведев хотят посмотреть, как их будут «трясти» на границе

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ инициировали процесс, направленные на максимальное упрощение процедур прохождения украинско-российской государственной границы для граждан двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили на совместной пресс-конференции, которая состоялась сегодня по результатам проведения первого Украинско-российского межрегионального экономического форума в городе Геленджик Краснодарского края РФ.

«Мы поставили перед собой задачу максимально упростить процедуры перехода (украинско-российской государственной границы – УНИАН) для наших граждан, товаров в приграничных районах», - заявил Президент Украины.

По словам главы государства, для этого нужно создать особые условия для граждан, которые поживают в этих приграничных районах - Украины и России.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что совместно с Президентом РФ Д.МЕДВЕДЕВЫМ главы государств дали соответствующие поручения ответственным ведомствам, чтобы они отработали механизмы, направленные на максимальное упрощение пересечения украинско-российской государственной границы. В частности, уточнил В.ЯНУКОВИЧ, актуальным является унификация правил приграничного и таможенного контроля.

«У меня есть предложение, чтобы мы с вами были первыми, кто проверил бы эти процедуры и зафиксировали время», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Д.МЕДВЕДЕВУ.

«На чем поедем – на поезде? На машине мы с вами границу пересекали. Теперь на поезде надо», - заявил в свою очередь Президент РФ.

На это Президент Украины выступил с инициативой построить также скоростную железную дорогу.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ поддержал эту новую идею.