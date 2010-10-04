Власть пугают акцией во время Евро-2012

Перед помещением комитетов Верховной Рады сегодня прошла протестная акция и пикетирование против законопроекта “О языках в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходила без партийной символики, ее участниками были представители разных общественных организаций, граждане. Всего в акции взяли участие около 1 тыс. человек.

Акция была приурочена к рассмотрению Согласительным советом парламента вопроса относительно включения в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады законопроекта “О языках в Украине”.

Участники акции держали плакаты с надписями “Одна Украина, один язык – украинская”, “Не замыливайте языком глаза! На ней разговаривают!”, “Занимайтесь нашей платежеспособностью, а не русскоязычием!” и тому подобное. Активисты также встречали криками “Позор!” народных депутатов - членов коалиции, которые следовали к комитетам для участия в Согласительном совете.

Участники акции также как символ ограничений относительно украинского языка держали птичьи клетки, в какие они поместили книжки украинским языком, диски с украинскими песнями и фильмами. По мнению активистов, принятие законопроекта о языках приведет к вытеснению украинского языка из всех сфер потребления, в том числе из школ и вишів, телевидения и кинотеатров.

Ораторы во время акции, среди которых были деятели культуры, образования и шоу-бизнес, заявили, что в случае, если народные депутаты не прислушиваются к ним, они готовы объявить бессрочную акцию на защиту украинского языка, в частности и во время проведения в Украине футбольного чемпионата Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона "О языках в Украине", внесенный представителями коалиции Александром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ.

Формально данный законопроект не делает российскую второй государственной, но предоставляет ей право “свободного функционирования практически и всех сферах деятельности”, что равнозначно официальному статусу.