Нардепы от НУ-НС хотят загнать «котов в мешке» на дебаты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении обязательных дебатов между основными кандидатами на должность Президента Украины, которые вышли во второй тур выборов.

Авторами соответствующих изменений к Закону "О выборах Президента" являются народные депутаты Александр ТРЕТЬЯКОВ и Ирина ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС).

Парламентарии считают, что обязательные дебаты кандидатов на высшую государственную должность помогут обществу сделать осознанный выбор.

По мнению А.ТРЕТЬЯКОВА и И.ГЕРАЩЕНКО, "если бы перед вторым туром президентских выборов 2010 года состоялись дебаты, общество бы смогло услышать позицию кандидатов и относительно конституционной реформы, и относительно будущего Черноморского флота, и пенсионной реформы, потому что эти темы точно звучали бы во время дискуссии. И, возможно, ответы на эти вопросы повлияли бы на выбор граждан и на результат самого голосования".

Как считаются депутаты, особенно актуальными дебаты между главными кандидатами на ключевую государственную должность становятся после перехода Украины к президентско-парламентской форме правления.

"Программа кандидата иногда не дает ответа относительно всех его планов и намерений, всех направлений реформ, первоочередных законопроектов, не улучшает его человеческие и политические характеристики так, как прямой разговор. К тому же, не все граждане читают программы, а вот дебаты имеют огромную многомиллионную аудиторию и помогают сделать осознанный выбор гражданам", - считают авторы законопроекта.

"Во всех демократических странах два главных конкурента всегда дебатируют в прямом эфире. Пока в Украине не появилась такая обязательная традиция, пока некоторые кандидаты будут избегать честного разговора с избирателями и оппонентами, нужно их законодательно обязать это делать, чтобы украинцы перестали выбирать кота в мешке, а затем с удивлением следить за действиями своего избранника", комментируют авторы законопроекта №7202.