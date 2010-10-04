У Балоги требуют разогнать Конституционный суд

Один из лидеров “Единого центра” Игорь ПОПОВ считает, что Конституционный Суд утратил общественное доверие и должен быть сформирован заново.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое мнение И.ПОПОВ выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Нынешнему составу суда уже нет доверия в украинском обществе. Он не может выполнять свои функции. “Единый центр” требует досрочного прекращения полномочий КС и формирования его нового состава", - сказал И.ПОПОВ.

По его словам, решение Конституционного Суда об отмене политреформы и возобновлении действия Конституции 1996 года поставило страну на грань политического кризиса. И.ПОПОВ убежден, что вердикт судей является политически мотивированным и непрофессиональным с правовой точки зрения, поскольку этот орган не имеет права принимать новую Конституцию государства.

По мнению И.ПОПОВА, важным вопросом политической повестки дня после отмены Конституции-2004 является то, какие первоочередные шаги предпримет Президент Виктор ЯНУКОВИЧ после обретения новых полномочий. Перед главой государства есть два пути: положить начало реформам и начать эффективную работу для Украины или работать на удовлетворение интересов своей властной команды.

"Конечно, что для старта системных преобразований недели мало, но первые решения Президент может принимать уже сейчас, не откладывая на завтра. Он имеет для этого все возможности, которые следуют из прямого действия норм Конституции-1996. Например, Президент полностью может единолично сократить количество правительственных должностей, освободить излишнее количество заместителей министров и председателей местных администраций. У него полностью развязаны руки, потому что уже не нужно торговаться с каждой коалиционной "тушкой". Поскольку Президент признал, что отныне в стране действует предыдущий Основной Закон, то соответствующие кадровые указы должны появиться уже на этой неделе", - отметил И.ПОПОВ.

Одним из существенных средств сокращения государственных расходов И.ПОПОВ назвал объединение аппаратов Администрации Президента и СНБО. В том, что их функции пересекаются, а следовательно - дублируются, ни у кого нет сомнений. "Поэтому слияние этих органов в один даст и ощутимый управленческий эффект, и бюджетную экономию миллионов так на 100", - резюмировал политик.