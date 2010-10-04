Ставнийчук: в Венецианской комиссии удивлены решением КС

Венецианская комиссия в октябре может рассмотреть вопрос об отмене Конституционным Судом Украины политической реформы 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции член Венецианской комиссии от Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

«В Венецианской комиссии удивлены решением Конституционного Суда Украины. Собственно, каким образом Конституционный Суд мог признать Конституцию неконституционной, которая им же применялась практически на протяжении шести лет после внесения изменений (в Конституцию)», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она не спрогнозировала, какое решение может принять Венецианская комиссия в вопросе отмены политреформы, но не исключила, что это может также стать предметом рассмотрения Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Украина в вопросе внесения изменений и дополнений в Конституцию вышла из собственного правового поля. Кажется, что такими подходами Украина не придерживается европейской традиции конституционализма в вопросе внесения изменений и дополнений в Конституцию Украины», - считает М.СТАВНИЙЧУК.

Она обратила внимание на то, что КС в 2008 году в одном из своих решений признал, что закон №2222, которым вносились изменения в Конституцию Украины, является легитимным. Кроме того, М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что в 1996 году, после принятия Конституции, ВР приняла отдельный закон, который вводил в действие текст принятой Конституции. «Украина в очередной раз воспользовалась неконституционным, неправовым механизмом, а механизмом правовой целесообразности», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ высказал мнение, что Конституционный Суд Украины превысил свои полномочия, отменив политическую реформу 2004 года.

"Было странно узнать, что Конституцию признали недействительной после того, как она была Основным Законом на протяжении шести лет (и которой придерживался сам Конституционный Суд). Это необычно. Согласно европейской практике, масштаб подобного рода контроля Конституционного Суда, как правило, достаточно ограничен", - сказал Т.МАРКЕРТ.

По его словам, ничего недемократического в Конституции 2004 года не было.