Литвин обещает Януковичу «более крепкое» сотрудничество

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что отныне сотрудничество парламента с Президентом будет «более крепким».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

Он сообщил, что имел сегодня утром разговор с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По его словам, «Президент Украины крайне заинтересован и настроен на то, чтобы совместно сотрудничать с ВР для того, чтобы был результат, чтобы была работа». «Теперь это сотрудничество (речь идет о том, что уже в соответствии с решением КСУ не действуют изменения к Конституции 2004 года, которыми предусматривалось создание коалиции в ВР – УНИАН) будет выстраиваться быстрее на принципах доверия и политической взаимной ответственности и поддержки, а раньше фиксировалась в законодательном плане». «Сотрудничество на принципах доверия и взаимной ответственности является более крепким», - добавил В.ЛИТВИН.