У Тимошенко говорят, что киевская ТИК зарегистрировала список "клона"

Киевская областная территориальная избирательная комиссия отказала Киевской областной организации "Батьківщина" в регистрации кандидатов в депутаты в Киевский облсовет, вместо этого зарегистрировала избирательный список от псевдоорганизации, которую возглавляет Владимир МАЙБОЖЕНКО, исключенный из рядов партии Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины, председателя Киевской областной партийной организации ВО "Батьківщина" Константина БОНДАРЕВА.

"2 октября Киевская областная территориальная избирательная комиссия на своем заседании зарегистрировала списки кандидатов по многомандатному избирательному округу, сформированные и поданные клоном Киевской областной организации партии "Батьківщина". Это заседание проходило чуть ли не в секретной обстановке. Ни журналистов, ни кандидатов в депутаты не пускали в зал заседаний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что к народным депутатам К.БОНДАРЕВУ и Сергею ВЛАСЕНКО, которые пытались пройти в ТИК, правоохранители применили физическую силу. "Как только парламентарии попали в зал заседаний, председатель ТИК Дмитрий ДЕРЕВЕНЕЦ объявил перерыв. Лишь через несколько часов члены ТИК продолжили заседание.

Рассмотрение списков от легитимной политической организации партии "Батьківщина" перенесли на 3 октября. Это заседание также проходило в секретной обстановке. Никто не знал ни времени, ни места его проведения", - отмечается в сообщении.

Согласно информацией областной организации "Батьківщина", члены ТИК отказались регистрировать настоящих кандидатов от этой политической силы в Киевский облсовет по многомандатному избирательному округу. "Свое решение они не захотели объяснять, ограничились лишь фразой, что в Минюсте зарегистрирована "Батьківщина" под руководством МАЙБОЖЕНКО, исключенного за измену еще несколько месяцев назад", - говорится в сообщении пресс-службы.

Народные депутаты, присутствовавшие на заседании, поинтересовались у председателя ТИК, почему никого из представителей комиссии не было на легитимных партийных конференциях Киевской областной организации партии "Батьківщина" 28 сентября и 2 октября, когда формировались списки кандидатов.

"Члены ТИК не отреагировали на вопрос, вместо этого очень быстро начали собираться и уходить из зала. Все решения областной ТИК – незаконные. Глава территориальной избирательной комиссии Дмитрий ДЕРЕВЕНЕЦ и ее члены лично будут отвечать за все, что в настоящее время происходит в ТИК. Сейчас они слепо выполняют указания Администрации Президента и верят в свою безнаказанность. Впрочем, рано или поздно им придется отвечать за свои действия", - подчеркнул председатель Киевской областной организации партии "Батьківщина", народный депутат К.БОНДАРЕВ.