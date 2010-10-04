Литвин уже недоволен решением КС: на полгода меньше полномочий

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает направить в Конституционный Суд законопроект о возможности проведения выборов в парламент в сентябре 2012 года, а выборов Президента в феврале 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции отвечая на вопрос относительно срока деятельности нынешнего состава парламента.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «закон не может иметь обратной силы».

В то же время он добавил, что «в то же время мы сталкиваемся с четким конституционным предписанием». По его словам, если ничего не менять сейчас относительно срока полномочий нынешней ВР, то речь должна идти о выборах в парламент Украины в марте 2012 года. «То есть, это на полгода уменьшим полномочия ВР», - сказал он и отметил, что также «мы можем столкнуться с явлением уменьшения срока полномочий Президента и вообще не понятно с пребыванием на должностях депутатов местных советов и председателей». В.ЛИТВИН сказал, что предложил «принять проект закона, направить его в КС относительно срока пребывания Верховной Рады Украины». Он отметил, что в данном законопроекте должно быть зафиксировано, что «выборы ВР проводятся, скажем, в последнюю неделю сентября пятого года полномочий ВР (речь идет о 2012 годе – УНИАН) и зафиксировать, что ВР будет иметь срок 5 лет». Он также добавил, что исходя из такой логики, должно быть зафиксировано, что выборы Президента Украины состоятся в феврале 2016 года, то есть с момент приведения его к присяге. В.ЛИТВИН отметил, что изменения в Конституцию в части срока пребывания в должности Президента Украины и срока полномочий парламента могут быть приняты «только в феврале месяцы, если это будет происходить согласованно, без противоречий и штатно». Поэтому, по его словам, необходимо отдельно принять закон, который бы регулировал вопрос о сроках деятельности нынешней ВР и Президента Украины. Он отметил, что здесь может быть много предложений, но важно решить данный вопрос, чтобы не было разного толкования.