Янукович и Медведев встречаются в Геленджике без прессы
13:14, 04 октября 2010Политика
2329 0
В рамках экономического форума
4 октября. УНИАН. В Геленджике (Краснодарский край, РФ) началась встреча президентов Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
Как передает корреспондент УНИАН, она проходит без участия представителей СМИ.
Встреча проходит в рамках участия глав государств в Первом Украинско-Российском межрегиональном экономическом форуме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter