Янукович и Медведев встречаются в Геленджике без прессы

В рамках экономического форума

4 октября. УНИАН. В Геленджике (Краснодарский край, РФ) началась встреча президентов Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Как передает корреспондент УНИАН, она проходит без участия представителей СМИ. Встреча проходит в рамках участия глав государств в Первом Украинско-Российском межрегиональном экономическом форуме.

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