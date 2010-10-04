Список ЕЦ в Ивано-Франковский облсовет возглавил врач Ющенко

Список “Единого центра” на выборах в Ивано-Франковский областной совет по многомандатному избирательному округу возглавил один из лидеров партии, заслуженный врач Украины Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации «Единого центра».

Также в первую пятерку списка кандидатов в депутаты Ивано-Франковского облсовета от “Единого центра” вошли: начальник областного бюро технической инвентаризации Василий БЕГЕЙ, заведующий кафедрой Института искусств Прикарпатского национального университета им. В.Стефаника, кандидат искусствоведения Любовь СЕРГАНЮК, генеральный директор ООО “Ганц” Леонид НИЧИПОРУК, заместитель начальника областной государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Юрий ДЕРКАЧ.

Всего же по списку в областной совет от “Единого центра” будут идти 14 кандидатов.

Справка УНИАН. Р.ВАЛИХНОВСКИЙ является ведущим хирургом Украины. С 2005 по 2007 годы был в группе врачей, лечивших Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. В 2007-2010 годах работал заместителем руководителя Государственного управления делами Президента Украины.

Р.ВАЛИХНОВСКИЙ родился в Ивано-Франковске.