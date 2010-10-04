Томенко говорит, что в Верховной Раде растут цены

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что в связи с отменой политической реформы в парламенте появятся новые депутатские группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

По словам Н.ТОМЕНКО, отныне в ВР нет таких понятий, как «оппозиция» и «коалиция».

«Так что можно прогнозировать, что будут созданы новые депутатские группы», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время он не назвал конкретное количество групп, которые могут образоваться в ВР, добавив при этом, что парламент «из пятифракционной структуры может перейти в другую структуру».

Вице-спикер также отметил, что в парламенте будут расти интриги относительно голосования по тем или иным проектам документов.

По его словам, «растут цены» за привлечение депутатов в ту или иную группу.