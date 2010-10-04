"За Украину" в Киевский облсовет ведет Жовтяк

Конференция Киевской областной организации партии “За Украину!” выдвинула кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии по мажоритарным округам и по партийному списку.

Как передает корреспондент УНИАН, список от партии в Киевский облсовет возглавил председатель областной организации партии Евгений ЖОВТЯК - народный депутат - мажоритарник трех созывов Верховной Рады Украины, бывший глава Киевской областной государственной администрации. В первую пятерку списка также вошли: председатель Рокитнянской районной организации партии, учитель Лариса МАРЧЕНКО, священник Украинской православной церкви Киевского патриархата отец. Сергей ТКАЧУК, член Белоцерковской городской организации партии Любовь ДЬЯЧУК, председатель Бучанской партийной организации врач Василий МЕЛЬНИК.

Трое членов первой пятерки баллотируются также по мажоритарным округам в областной совет, а Е.ЖОВТЯК выдвинут Ирпенской городской партийной организацией партии “За Украину!” на должность Ирпенского городского головы.

Е.ЖОВТЯК сообщил, что ”главными принципами, которыми руководствовалась партийная организация при формировании списка в областной совет, были – выдвижение кандидатов в список районными организациями; согласие кандидата в списке одновременно баллотироваться и по мажоритарному округу в областной совет или на должность сельского, поселкового или городского головы; проживание или работа кандидата на территории Киевской области; включение в верхнюю часть списка кандидатов, которые имеют самые высокие шансы выиграть мажоритарные избирательные округа; отсутствие в списке кандидатов, которые имеют отношение к криминалитету”. По убеждению Е.ЖОВТЯКА, более “качественного списка не выдвинула ни одна политическая партия, которая будет принимать участие в выборах в Киевской области”.