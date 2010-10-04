Коммунисты раскусили план соратника Януковича - захват власти

В Крыму готовится массовая фальсификация итогов местных выборов и антиконституционный захват власти в автономии. Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины к жителям автономии.

По мнению авторов документа, "уничтожение Автономной Республики Крым, захват ее плодородных крымских земель сельскохозяйственного и рекреационного назначения, заводов и фабрик, предприятий санаторно-курортного и туристского комплексов, лучших в Европе виноградников и предприятий по переработке винограда, гидроминеральных ресурсов является главной задачей киевской власти, центрального и местного аппаратов Партии регионов. Именно эти планы уничтожения автономии реализует сегодня ставленник ЯНУКОВИЧА, руководитель местных регионалов, вчерашний макеевский беспредельщик В.ДЖАРТЫ (председатель Совета министров АРК Василий ДЖАРТЫ - УНИАН)".

В этой связи Крымский реском КПУ заявил о "создании антиджартинского фронта в Крыму, организации сопротивления действиям репрессивного аппарата, направленным на уничтожение свободолюбивого духа крымчан".

"Коммунисты Крыма воспринимают выборы 31 октября 2010 года, как наш Крымский Сталинград, как битву с фашистскими ордами, которые уничтожали гордый и непобедимы город-герой Севастополь. Мы выдвинули наших лучших представителей кандидатами в депутаты и головы советов всех уровней. Мы не идем и никогда не пойдем на соглашательство с нынешним режимом", - говорится в обращении и подчеркивается, что "в Крыму макеевской ОПГ и примкнувшими к ним предателями уже осуществляются мероприятия по организации массовой фальсификации итогов выбора крымчан, готовится антиконституционный захват власти в автономии + при потакании Службы безопасности Украины, прокурора Автономной Республики Крым, Главка МВД Украины в Крыму".

Также авторы обращения подчеркнули, что Крымская республиканская организация КПУ осуществляет свою деятельность исключительно на взносы членов партии, "однако в условиях жесточайшей классовой и геополитической борьбы" организации понадобятся определенные средства, чтобы "прорвать информационную блокаду антикрымских сил во главе с ДЖАРТЫ, донести правду о преступных деяниях нынешнего режима и предложить крымчанам Программу команды Леонида ГРАЧА (лидера крымских коммунистов - УНИАН) по возрождению социально-экономического потенциала полуострова на основе реализации Конституции АРК".

В этой связи крымские коммунисты призвали всех небезразличных граждан материально поддержать борьбу коммунистов за Крым и внести благотворительные взносы в избирательный фонд КРО КПУ.