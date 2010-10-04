БЮТ требует провести спецзаседание ВР

Фракция БЮТ требует завтра в парламенте провести специальное заседание относительно ситуации, сложившейся в связи с отменой политреформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного совета заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, фракция не признает решение Конституционного Суда и считает, что в Украине произошел конституционный мятеж под давлением одной политической силы.

«Народ не выбирал себе хозяина и диктатора, который будет единолично принимать решение», - сказал А.КОЖЕМЯКИН. По его словам, 14 оппозиционных демократических партий требуют завтра провести специальное заседание в ВР, на котором будут рассматриваться события, произошедшие в связи с отменой политической реформы. А.КОЖЕМЯКИН отметил, что на это заседание должен быть приглашен Президент Украины, правительство, председатель Конституционного Суда, а также представитель Венецианской комиссии. Народный депутат добавил, что Венецианская комиссия уже заявила о превышении Конституционным Судом своих полномочий.

В свою очередь председатель ВР Владимир ЛИТВИН рекомендовал фракции БЮТ зарегистрировать проект соответствующего постановления. Он также выразил надежду, что если это заседание состоится, то оно будет иметь цивилизованный характер.

В свою очередь А.КОЖЕМЯКИН отметил, что соответствующий проект постановления будет зарегистрирован через полчаса.