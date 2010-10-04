Литвин понимает, что в Верховной Раде начнется броуновское движение
Спикер заказал 450 экз. Конституции
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает завтра принять постановление по обеспечению выполнения решения Конституционного Суда.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента председатель ВР подчеркнул, что «можно иметь длительное время дискуссию по решению Конституционного Суда Украины, но вместе с тем нам нужно сделать все для того, чтобы работала Верховная Рада и жила страна».
В.ЛИТВИН предложил завтра рассмотреть и принять проект постановление, которое будет состоять из нескольких пунктов.
Он отметил, что первый из пунктов – обеспечить выполнение решения КС. Также поручить комитетам на протяжении месяца проанализировать, «какие нам изменения необходимо вносить в действующее законодательство, потому что по первым оценочным прикидкам где-то было принято более 600 законов за это время и, как минимум, почти в 40 законов необходимо будет внести соответствующие изменения».
Он отметил, что среди ключевых законов, которые нуждаются в изменениях, - закон «О Кабинете министров Украины», а также закон «О регламенте Верховной Рады Украины».
Он отметил, что сегодня, «насколько мне известно, КМУ одобрил проект такого закона и сейчас идет работа на уровне научно-экспертного и юридических управлений по подготовке проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».
Он обратился к народным депутатам с просьбой, что, когда будет внесен на рассмотрение законопроект по изменениям в Регламент, то не нужно применять два чтения к нему.
Он попросил Кабмин и ВР внести только изменения в части, связанные с новыми конституционными реалиями, а не пытаться одномоментно решить все те другие вопросы, которые, возможно, нужно будет решить другим способом и в другое время».
В.ЛИТВИН также предлагает данным постановлением предусмотреть создание временной следственной комиссии, которая бы «прорабатывала в едином русле с единственных подходов вопрос о внесении изменений в законодательные акты Украины по приведению законов Украины в соответствие с Конституцией Украины 1996 года».
В.ЛИТВИН предложил, чтобы данную комиссию возглавил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.
По его словам, в состав этой комиссии должны войти 9 народных депутатов «согласно пропорциональному представительству во фракциях».
На реплику из зала о том, как будут представлены внефракционные, В.ЛИТВИН ответил: «У внефракционных будет возможность образовать депутатские группы и, понятно, что новые реалии могут привести к тому, что у нас начнется «броуновское движение» - вход, выход, образование новых депутатских фракций».
Он напомнил, что достаточно 14 народных депутатов, чтобы создать депутатскую фракцию.
В то же время он сказал: «Я надеюсь, что значительных перемен не будет».
Он также попросил руководителя аппарата ВР Валентина ЗАЙЧУКА «обеспечить на завтра на заседание 450 экземпляров Конституции».