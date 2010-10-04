Лавринович о референдуме: а для чего его проводить?

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ исключает возможность проведения референдума в Украине в ближайшее время.

Об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил в интервью газете "Дело" (№ 142 от 4 октября 2010 года).

"А для чего его проводить?", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ, комментируя заявления руководства Партии регионов о возможном проведении референдума.

По его мнению, в настоящее время этот вопрос является не актуальным для страны. "Я не думаю, что на данном этапе актуально было бы говорить о каких-либо референдумах. Сначала следует принять закон о референдуме. А продление полномочий парламента – это очень деликатный вопрос с точки зрения правовой теории", - пояснил министр.

"Я вообще сомневаюсь, что в Украине в ближайшее время будет проведен какой-либо референдум", - резюмировал А.ЛАВРИНОВИЧ.