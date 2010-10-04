Янукович едет к Медведеву в Геленджик

Cегодня, 4 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по приглашению Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА осуществит рабочий визит в г. Геленджик Краснодарского края РФ для участия в первом Украинско-российском межрегиональном экономическом форуме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это мероприятие организовано во исполнение договоренностей, достигнутых главами обоих государств во время встречи 21 апреля 2010 года в Харькове, а также третьего заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Планируется, что участники форума – главы министерств и ведомств Украины и России, руководители регионов двух государств, представители бизнесовых структур – обсудят действенные механизмы углубления украинско-российских межрегиональных связей, в частности вопрос совместной реализации больших инфраструктурных проектов.

В Геленджике планируется обмен мнениями относительно перспектив сооружения транспортного мостового перехода через Керченский пролив, строительства скоростной автомобильной дороги Москва-Харьков-Симферополь, объектов транспортной, спортивной, туристической инфраструктуры в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года в Украине и зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Отдельное внимание будет уделено вопросам транспортных коридоров, развития кооперации, упрощения процедур лицензирования и оформления разрешительных документов для осуществления экспортно-импортных операций.

В рамках работы форума состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Д.МЕДВЕДЕВЫМ, во время которой глава Украинского государства намерен обсудить со своим коллегой широкий спектр двусторонних отношений, в первую очередь – состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, будет продолжен диалог, который Президенты начали в Глухове 17 сентября, относительно приграничного сотрудничества, в частности вопросов обустройства пунктов пропуска через границу и усовершенствование процедур его пересечения.