КС обвиняют, что он «освятил» конституционный мятеж

Народный Рух Украины считает, что Конституционный Суд, приняв решение об отмене конституционной реформы 2004-го года, одним росчерком пера «освятил» конституционный мятеж в нашем государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, единственный выход из ситуации – это «перезагрузить» власть, то есть провести досрочные выборы президента и Верховной Рады.

«Единственно возможный выход в этой ситуации – это «перезагрузить» власть, то есть провести досрочные выборы президента и Верховной Рады. Ведь избиратель, который шел на выборы в 2007 и 2010 годах, предоставлял мандат представителям власти на совсем другой объем полномочий», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в НРУ убеждены, что в отставку должны быть отправлены все члены КС, которые голосовали за такое «заказное решение». «Мы понимаем, что судьи Конституционного Суда в принятии решений не являются самостоятельными. Но, по крайней мере, они должны понимать ответственность перед государством и народом», - отмечают авторы заявления.

Они констатируют, что отныне Основной Закон государства «полностью беззащитен».

«Такое решение юридически освятило очередной шаг по узурпации власти командой ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА и установление авторитарного режима», - заявляет НРУ.

В партии убеждены, что в период избирательной кампании в органы местного самоуправления партия власти сознательно «просунула» это решение Конституционного Суда, «чтобы отвлечь общественное внимание от полных провалов в экономике и социальной политике, а также от хода избирательной кампании и самих выборов, которые уже носят характер недемократических».

Народный Рух Украины категорически выступает против подобных заказных политических решений Конституционного Суда Украины, «которые, к сожалению, становятся недоброй традицией».

«Нынешняя ситуация требует немедленной реакции и полной мобилизации украинского народа», - настаивают в НРУ.

Как сообщал УНИАН, 1 октября, Конституционный Суд принял решение об отмене политреформы 2004 года.

В частности, КС признал не отвечающим Конституции Украины, Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия. Данный закон предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирования правительства коалицией депутатских фракций, продлинения срока полномочий Верховной Рады до 5 лет.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года, и обратился в органы государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

14 оппозиционных партий, в том числе НРУ, заявили, что до вторника, 5 октября, согласуют свои последующие действия в связи с этим решением Конституционного Суда.