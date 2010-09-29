Губернатор отрицает свою причастность к аресту мэра

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА опровергает заявления о причастности органов власти к задержанию мэра Каменец-Подольского Анатолия НЕСТЕРУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯДУХА заявил во время заседания сессии областного совета.

«Не должны закрадываться сомнения, что областная власть или государственная повлияли на задержание господина НЕСТЕРУКА. Это чисто бизнесово-клановые выяснения отношений, связанные с перераспределением бизнеса”, - сказал он. В.ЯДУХА предположил, что это, прежде всего, касается коммунального предприятия “Теплокоммунэнерго”, которое городская власть вернула в собственность городской общины.

Губернатор также отметил, что не имеет претензий к работе городского председателя Каменец-Подольского.

«К Анатолию Макаровичу у меня лично и областной государственной администрации нет претензий. У нас с ним хорошие человеческие отношения”, - заявил он.

В.ЯДУХА добавил, что поддерживает обращение депутатов облсовета к Президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады, генеральному прокурору с просьбой беспристрастно рассмотреть ситуацию с взятием под стражу мэра Каменец-Подольского А.НЕСТЕРУКА.

Справка УНИАН. 14 сентября А.НЕСТЕРУК написал заявление о выходе из рядов ВО «Батьківщина», членом которой был около 4 лет.

Позже СБУ сообщила, что 20 сентября разоблачила противоправную деятельность А.НЕСТЕРУКА и управляющего делами исполкома Каменец-Подольского городского совета Николая НЕЧАЯ, которые требовали взятку у местных предпринимателей в 300 тысяч гривень.

В тот же день прокуратура Хмельницкой области по материалам СБУ возбудила в отношении мэра и его сообщника уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в большом размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

А.НЕСТЕРУКА задержали работники СБУ.

24 сентября в Каменец-Подольском состоялись митинги в поддержку городского председателя у стен городского управления СБУ и городского совета, на которые собралось около 1,5 тысячи человек.