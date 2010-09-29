СБУ обыскала фирму бютовца: всех людей согнали в одну комнату

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в офисе фирмы «Рось», директором которой является депутат Киевсовета от БЮТ Владимир СЕМИНОГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батьківщина”.

«Семеро сотрудников спецслужбы взломали двери и ворвались в помещение. Всех людей согнали в одну комнату, и никого не выпускают из нее. Также были заблокированы все входы в помещение», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что “работники СБУ отключили все компьютеры и прекратили подачу электроэнергии. Руководил этими действиями силовиков капитан СБУ Виталий КРИШТАЛЬ”.

По данным пресс-службы, “визит СБУ на фирму «Рось» был проведен с целью обыска, который санкционировала прокуратура Киева”. При этом юристы фирмы «Рось» отмечают, что санкция на обыск оформлена с нарушениями.

Партия «Батьківщина» связывает такие действия СБУ с избирательной кампанией в местные органы власти и “грубыми действиями действующей власти по рейдерскому захвату региональных организаций «Батьківщини», в частности, намерениями власти уничтожить фракцию БЮТ в Киевсовете”.

Пресс-служба отмечает, что “директор фирмы «Рось» Владимир СЕМИНОГА является братом народного депутата фракции «БЮТ-Батьківщина», председателя Киевской городской организации партии «Батьківщина» Анатолия СЕМИНОГИ. Фирма «Рось» расположена по адресу: г. Киев, ул. Спасская, 7”.