Будущее украинской демократии решится в Харькове?

Одной из главных площадок борьбы за будущее украинской демократии станут выборы в Харькове. Такое мнение высказал директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО, комментируя старт выдвижения кандидатов в депутаты и мэры городов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, по словам эксперта, намеченные на 31 октября местные выборы должны дать ответ на вопросы: есть ли будущее у демократии в Украине и удастся ли сохранить конкурентность и демократичность выборов?

«Харьков – единственный восточноукраинский мегаполис, где кандидат от оппозиции (реальной оппозиции) имеет серьезные шансы побороться за победу на выборах мэра города, - говорит директор Института Горшенина. - Арсен АВАКОВ, которого выдвинула оппозиционная «Батькивщина», - бывший губернатор Харьковской области, известный политик и бизнесмен, человек либеральных взглядов, исповедующий демократические ценности, последовательный сторонник рыночной экономики, имеющий поддержку среди горожан».

Эксперт отметил, что на президентских выборах 2010 года не менее четверти харьковчан проголосовали против Виктора ЯНУКОВИЧА, продемонстрировав свою оппозиционность нынешней власти. «И если А.АВАКОВУ удастся консолидировать оппозиционный харьковский электорат и расширить его за счет неопределившихся и колеблющихся, то у него будут высокие шансы на победу», - считает В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, в Харькове сейчас достаточно много неопределившихся и колеблющихся избирателей, что обусловлено одиозным образом главного конкурента А.АВАКОВА на этих выборах, кандидата в мэры от Партии регионов Геннадия КЕРНЕСА. «Скандальный и конфликтный характер господина КЕРНЕСА, одиозность многих его действий и заявлений, принесли ему недобрую славу не только в Харькове, но и далеко за его пределами. Геннадий Адольфович стал персонифицированным воплощением большей части негативных характеристик новой украинской власти. Как результат – высокий антирейтинг Г.КЕРНЕСА», - говорит В.ФЕСЕНКО.

По его словам, «многие из харьковчан не хотят голосовать за Г.КЕРНЕСА. Более того – далеко не все сторонники Партии регионов, и даже далеко не все ее члены хотели бы видеть Г.КЕРНЕСА лицом Партии регионов в Харькове. Эти ожидания и создают в столице Слобожанщины запрос на альтернативного кандидата, которым потенциально может стать Арсен АВАКОВ». При этом эксперт отметил, что А.АВАКОВ «может стать оппозиционной альтернативой не столько Партии регионов, сколько не очень популярному Г.КЕРНЕСУ».

В.ФЕСЕНКО отмечает, что, если в западноукраинских и центральноукраинских областях различные оппозиционные силы объективно заинтересованы в конкуренции между собой, то в Харькове у них возникает потребность в консолидации.

«Однако, исход харьковских выборов зависит не только от электоральных факторов, симпатий и антипатий харьковчан, но и от пресловутого административного ресурса. Фактически, харьковские выборы приобретают общенациональное значение. Образно говоря, противостояние А.АВАКОВА и Г.КЕРНЕСА чем-то напоминает схватку Пересвета и Челубея перед Куликовской битвой. Исход их борьбы в значительной мере будет определять и будущее украинской оппозиции, и сохранение конкурентности украинской политики. Именно поэтому избирательная кампания в Харькове нуждается в тщательном мониторинге институтами гражданского общества, международными наблюдателями, представителями СМИ», - считает В.ФЕСЕНКО.