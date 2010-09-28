У Азарова подумали, и решили набрать долгов больше, чем хотели

Уровень государственного долга Украины к концу года может достигнуть 41-42% валового внутреннего продукта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам Сергей ТИГИПКО сегодня журналистам в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«До кризиса правительство придерживалось взвешенного и неплохого подхода к бюджетной политике. Наш внешний долг был 12% к ВВП, за время кризиса эта цифра практически утроилась. Мы вынуждены были занимать средства, и до конца этого года эта цифра может составить порядка 41-42% к ВВП», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время он отметил, что усилия, которые предпринимает правительство по сокращению дефицита Государственного бюджета, говорят о том, что правительство намерено взять ситуацию с госдолгом под контроль.

В то же время он подчеркнул, что это довольно непростая задача.

Также в беседе с журналистами С.ТИГИПКО сообщил, что в ближайшее время Украина может возобновить переговоры о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

«Я уверен, что в ближайшее время мы предложим европейцам практически разблокирование переговоров о зоне свободной торговли, которая входит в соглашение об ассоциации, и уже есть такие предложения, хотя уверен, что такие дискуссии будут нелегкими, потому что мы тоже не хотим открывать рынок в одностороннем порядке.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на инвестиционном форуме, организованном инвестиционной компанией BG Capital, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что правительство Азарова планирует предпринять ряд жестких мер относительно недопущения увеличения госдолга Украины выше уровня в 40% от ВВП. «Долг 40% от ВВП – мы понимаем, насколько это критично», - сказал он и прибавил: «Увеличивать этот долг мы не собираемся».