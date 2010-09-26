Если студент сможет выбирать язык обучения, угадайте какой он выберет

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что законопроект о языках это – удар по единству украинского общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил в Ивано-Франковске, комментируя законопроект представителей Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА, КПУ Петра СИМОНЕНКО и Блока Литвина Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО №1015-3, зарегистрированного в Верховной Раде 7 сентября 2010 года.

«Закон «О языках» – удар по единству украинского общества, который может существенным образом негативно повлиять на перспективу Украины как государства», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он выразил убеждение, что «языковой вопрос сегодня вообще не ко времени».

Политик считает, что предложенный законопроект убивает мотивацию изучать украинский язык, культуру и историю.

«Если студент может избирать язык обучения, угадайте какой язык изберет человек с Донецка, Луганска, Крыма? Если раньше студенты понимали, что для того, чтобы получить достойное образование, им нужно знать украинский язык. После принятия такого законопроекта этого уже не будет», - не сомневается А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат призвал задуматься, сколько из 200 тысяч студентов, которые заканчивают украинские вузы ежегодно, будут обучаться на русском языке.

«Сейчас есть люди преклонных лет, которые не хотят изучать украинский язык, потому что психологически еще живут в Советском Союзе. После принятия данного законопроекта к ним присоединится другая прослойка – русскоязычной, направленной на Россию молодежи», - отметил лидер «Гражданской позиции».

По его мнению, сегодня такой законопроект нельзя рассматривать в парламенте.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что не будет голосовать за данный проект закона, а также готов объединять усилие с любыми политическими силами, которые стоят на этой самой позиции.

Лидер «Гражданской позиции» уверен, что по языковому вопросу должны сказать свое слово не только политики, но и общество.