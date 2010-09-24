Сыновьям Януковича дают выкупить по куску земли в Донецке

Сегодня 48-я сессия Донецкого городского совета пятого созыва предоставила разрешение сыновьям Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА - Виктору и Александру – на выкуп в собственность двух земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, в решении сессии записано, что ЯНУКОВИЧУ Виктору Викторовичу (проживающему по адресу: г. Киев, ул. Кропивницкого, д. 10, кв. 40) предоставляется разрешение «на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность через выкуп и проведение экспертной денежной оценки земельного участка для эксплуатации существующего административного здания и хозяйственного блока по ул. Райниса, 65-В в Буденновском районе».

Другим решением сессии ЯНУКОВИЧУ Александру Викторовичу (проживающему по адресу: г. Донецк, ул. Райниса, 65-Д) предоставляется разрешение «на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность через выкуп и проведение экспертной денежной оценки земельного участка для эксплуатации существующего административного здания и спортивного комплекса по улице Райниса, 65-Г в Буденновском районе».

Данные решения сессии обязывают В.ЯНУКОВИЧА и А.ЯНУКОВИЧА в месячный срок обратиться в организацию, имеющую соответствующую лицензию, «за заключением договора на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка».

Также решение сессии обязывает управление земельных ресурсов горсовета провести экспертную оценку данных земельных участков для эксплуатации существующих объектов.