У Винского пишут собственный проект изменений в Конституцию

Партия «Народна влада» разработает собственный проект изменений в Конституцию и закон о местном самоуправлении в части расширения полномочий местной власти.

Об этом в утреннем эфире КДРТРК заявил председатель партии «Народна влада» Иосиф Винский.

«Сейчас внутри нашей партии работает группа, которая занимается разработкой проекта изменений в Конституцию и к закону о местном самоуправлении. Мы предложим этот вариант обществу», - сказал И.Винский.

По словам политика, «так, как оно есть сейчас, местное самоуправление просто не может дальше существовать», поэтому «Народна влада» будет инициировать приведение системы местного самоуправления в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления.

«Если мы проанализируем количество обращений граждан, то к местной власти обращаются в 100 раз чаще, чем к власти центральной. То есть для граждан местная власть даже важнее. Поэтому местной власти нужно дать нормальные финансовые, материальные, технические полномочия, чтобы она могла работать на граждан», - отметил лидер партии «Народна влада».

«Это политическая ответственность перед обществом и тех депутатов, которые придут в местные советы следующего созыва, и политических партий. Они должны быть инициаторами изменений законодательства, которые будут расширять полномочия местного самоуправления. Что касается моей позиции, то я о ней заявил четко», - прибавил Винский.

«Я понимаю, что это процесс длительный, что в Верховной Раде нужно будет найти 300 голосов. Но под лежачий камень вода не течет. Потому кто-то же должен это инициировать», - отметил Винский.