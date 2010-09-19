Ющенко просят сделать Наливайченко главой политсовета НУ
00:22, 19 сентября 2010Политика
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Съезд состоится 24 сентября
Конференция днепропетровской областной организации «Нашей Украины» проголосовала за включение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в список делегатов съезда «Нашей Украины», который состоится 24 сентября, и избрала кандидатом в члены политсовета партии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», конференция, которая состоялась 18 сентября, также обратилась к лидеру партии Виктору ЮЩЕНКО с просьбой внести кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя политсовета партии.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября аналогичное решение приняла Киевская городская организация партии «Наша Украины».
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