В Херсонской области бютовцев в ТИК подменили «подсадными»?

В состав территориальных избирательных комиссий городов и районов Херсонской области по квотой Блока Юлии Тимошенко включены представители Украинской социал-демократической партии (УСДП), которые, по словам руководителей районных (городских) партийных организаций УСДП, ими не выдвигались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Херсоне заявил председатель Херсонской областной организации «БЮТ-Батькивщина», народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО.

По словам депутата, он имеет достоверную информацию, что районные (городские) организации УСДП не выдвигали своих представителей в Белозерке, Верхнем Рогаче, Голой Пристани, Каланчаке, Новой Каховке, Нижних Серогозах.

Более того, Ю.ОДАРЧЕНКО утверждает, что члены ТИК от УСДП в Верхнерогаческом районе признают, что не знают о такой партии, как УСДП, а членом ТИК от УСДП в Белозерке является член Партии регионов.

Таким образом, отметил Ю.ОДАРЧЕНКО, на сегодняшний день в составе территориальных избирательных комиссий присутствуют люди, которые не известно кем выдвинуты и не представляют в ТИК Блок Юлии Тимошенко, по квоте которого они представлены. По словам депутата, именно эти люди будут решать “судьбу будущего местного самоуправления в Херсонской области, потому что большинство из них получило должности в руководящем составе ТИК”.

При этом Ю.ОДАРЧЕНКО заявил, что Центральная избирательная комиссия никоим образом не отреагировала на его обращение о нелегитимности выдвижения этих лиц. Поэтому он был вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру и к международным институтам (ОБСЕ) относительно бездеятельности ЦИК при формировании территориальных избирательных комиссии по непроверенным представлениям.

Параллельно юристы Херсонской областной организации ВО «Батькивщина» готовят судебный иск к Центризбиркому.