Азаров думает, что его положению премьера ничего не угрожает

Николай АЗАРОВ уверен, что в случае отмены политреформы 2004 года он останется на посту премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Я вижу себя там же (на посту премьера – УНИАН), где и сейчас. У меня никаких сомнений нет в этом», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что является сторонником усиления президентской власти, не боится ослабления в этом случае власти премьер-министра, поскольку и сейчас все стратегические решения правительство принимает совместно с президентом, и лично у него серьезных разногласий с президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ нет.

«Сила нашей политической силы в том, что у нас никаких разногласий нет. Все серьезные стратегические решения принимаются вместе с президентом», - заявил Н.АЗАРОВ.