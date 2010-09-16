Полтавские предприниматели отправляют лапшу Азарову и Тигипко

В Полтаве около 2 тыс. предпринимателей пикетировали Полтавскую областную государственную администрацию, протестуя против принятия проекта нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держали в руках плакаты «Обещали налоговые каникулы - дали отпуск без содержания» и другие.

По словам координатора направления «Предпринимательская инициатива: развитие малого и среднего бизнеса» в Полтавской области Геннадия КОВАЛЕНКО, новый Налоговый кодекс предусматривает увеличение давления на предпринимателей и усиление позиции фискальных органов.

«Мы выступаем против нового Налогового кодекса, который уже пытались принять. В пятницу этот документ в полторы тысячи страниц, который никто из предпринимателей не читал, будет рассматриваться в Кабмине, а 23 числа будет передан в парламент», - сказал Г.КОВАЛЕНКО.

Протестующие приняли резолюцию, которую направили Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ. В ней они потребовали создать в каждой области рабочие группы с участием представителей общественности и бизнеса; каждый раздел проекта Кодекса рассматривать и обсуждать отдельно; прописать в проекте Налогового кодекса ответственность чиновников за незаконные действия и решения; разработать механизм возмещения убытков, причиненных налогоплательщикам такими решениями; отменить регуляторные акты.

В конце акции ее участники принесли миску с лапшой «Азаровская» и «Тигипковская», потом разложили лапшу по конвертам и готовятся отправить конверты в столицу.