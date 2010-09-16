Наливайченко требует остановить акты агрессии против украинских историков

«Власть должна немедленно остановить акты агрессии против украинских историков, которые открывают украинцам правду о прошлом», - так Валентин Наливайченко прокомментировал последние события вокруг деятельности Мемориала «Тюрьма на Лонцкого» и его сотрудниках.

Он убежден, что парламент должен потребовать от СБУ отчета по этому делу и провести на базе Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны открытые общественные слушания, которые дали бы оценку упомянутым событиям.

«Нет оправдания преступлениям против человечности и репрессиям, и украинское законодательство четко определяет, что такие преступления не могут быть отнесены к государственной тайне», - отметил Наливайченко. «Мы будем способствовать правовой защите граждан, которые из-за своих убеждений стали жертвами преследований», - заверил он.

Кроме того, Наливайченко добавил, что очень важно, чтобы работа по донесения исторической правды до украинцев была продолжена.

Как известно, при предыдущем руководстве СБУ рассекретила все дела с 1917 по 1991 год, что касались преступлений против человека, которые были в распоряжении СБУ, а до того - КГБ. Также в каждой области были открыты информационно-справочные залы с компьютерами, где все эти рассекреченные документы переводились в цифровой формат и становились доступны общественности.

Мемориал «Тюрьма на Лонцкого» был также открыт в рамках работ, направленных на возрождение национальной памяти, которые проводила в свое время СБУ. Эта тюрьма, в которой создан музей, стала символом произвола тоталитарных режимов и несокрушимости украинского освободительного движения.