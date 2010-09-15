В Киеве пикетируют СБУ: «Стоп КГБ»

Около 100 представителей общественности и политических партий проводят возле помещения СБУ акцию протеста против криминального преследования историков и цензуры истории и против превышения Службой безопасности своих полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат в руках диски с материалами из архива СБУ, которые стали известны общественности благодаря усилиям историка Руслана ЗАБИЛОГО и его коллег учёных.

Участники пикета держат плакаты с надписями: «Нет КГБизации СБУ», «Нет реанимации КГБ», «Стоп КГБ». Участники пикета выкрикивают лозунги: «Историкам свободу!» и «СБУ позор!». Среди участников пикета - представители Украинской народной партии, Конгресса Украинских Националистов, киевского общества политзаключенных и жертв репрессий, Всеукраинского объединения «Свобода».

«Действия СБУ свидетельствуют, что, к сожалению, наше мнение о том, что эта служба европеизировалась и стала в действительности европейской спецслужбой, были несколько преждевременными. То, что сделала СБУ с директором музея «Тюрьма на Лонцкого» 8 сентября этого года, иначе как чекистским почерком назвать трудно, - сказал в интервью журналистам экс-директор архива СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ.

Он отметил: «Мы собрались здесь для того, чтобы остановить 1937-й год в 2010-м».

Отвечая на вопрос журналистов В.ВЯТРОВИЧ сообщил, что историк Руслан ЗАБИЛЫЙ сейчас находится в Киеве и никакие процессуальные действия к нему не были осуществлены.

Участники пикета намерены с имеющихся у них в руках дисков перед зданием СБУ выложить цифру с вопросительным знаком «37?». «Мы не допустим возвращения террора 1937 года», - отмечают участники пикета.